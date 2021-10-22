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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

DHA

Devrilen traktörün sürücüsü öldü


Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü çiftçi Veli Bilen (74) hayatını kaybetti.
Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyünde çiftçilik yapan Veli Bilen traktörle tarlasını sürdürkten sonra eşi Mahmure Bilen (60) ile eve dönmek için yola çıktı. Veli Bilen´in, engebeli yolda kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Veli Bilen hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmure Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Veli Bilen'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-10-22 11:46:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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