Almanya'dan Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkan gezgin Gelibolu´ya ulaştı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ALMANYA´nın Köln şehrinden, 8 ay önce Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkan gezgin Recai Karacapak (47), 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından Çanakkale´nin Gelibolu ilçesine ulaştı.
Köln´de yaşayan inşaat mühendisi Recai Karacapak, 8 ay önce yanına aldığı Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkıp, Türkiye´ye geldi. Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsayan 9 bin kilometrelik bisiklet yolculuğunun ardından Recai Karacapak´ın son durağı Çanakkale´nin Gelibolu ilçesi oldu. Recai Karacapak´ı Gelibolu´da gezgin Selim Yılmaz karşıladı.
Arkasında Türk bayrağı ve bisikletiyle, dünyaya Türk kültürünü tanıtmak için yola çıktığını belirten Karacapak, 9 bin kilometrelik hem yurt dışı, hem de yurt içi yolculuğunda kış sezonunun son durağının İstanbul olacağını söyledi.
Selim Yılmaz rehberliğinde Gelibolu´daki tarihi mekanları gezen ve Fener Tepesi´ndeki Bayraklı Baba Türbesi´ni ziyaret edip, `Barış dolu bir dünya dileyerek´ bayrak asan Recai Karacapak, ilçede bir gün kalacağını ve sonra da yola devam edeceğini ifade etti.
Gelibolu´dan ayrıldıktan sonra, Tekirdağ üzerinden İstanbul´a gideceği ve yolculuğunu burada sonlandıracağını kaydeden Karacapak, amacının, Türkiye´de insanların barış ve kardeşlik içerisinde güzel bir hayat sürdüğünü göstermek olduğunu belirterek, "Bisikletimle Almanya´dan geliyorum. 8 ay önce Almanya´dan Edirne´ye, Kapıkule´ye. Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinden Çanakkale´ye ulaştım. 9 bin kilometre yol yaptım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-10-23 11:56:36
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