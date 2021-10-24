Marmara Denizi´nde iki gemi çarpıştı (2)



GEMİLER DEMİRLEDİ

Çanakkale´nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde çarpışan iki gemiden biri olay yerinde, diğeri ise Lapseki ilçesi Şevketiye köyü açıklarında demirletildi. Panama bayraklı `Benitamou´ isimli gemi, kazanın ardından iskele bordosundan, 4 numaralı ambar hizasından hasar aldı. Su almaya başlayan gemi, olay yerinde acil olarak demirletildi. Baş tarafından hasar alan Barbados Adaları bayraklı `BC Vanessa´ isimli gemi ise, kazanın ardından Lapseki ilçesi Şevketiye köyü açıklarına getirilerek demir atıldı. Her iki geminin yanında da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler bulunuyor.

Gemilerde sörvey kontrolü yapılacak. Dalgıçlar, su altı kontrolünü gerçekleştirecek. Kurtarma uzmanları da inceleme yapacak. Hazırlanacak rapor doğrultusuda Çanakkale Liman Başkanlığı gemilerin seyriyle ilgili karar verecek.Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-10-24 11:11:21



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