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Marmara Denizi’nde kaza yapan gemilerde incelemeler sürüyor Marmara Denizi’nde kaza yapan gemilerden biri Şevketiye açıklarına demirletildi, su alan diğer geminin getirilmesi için çalışmalar sürüyor

İHA

Marmara Denizi’nde kaza yapan gemilerde incelemeler sürüyor Marmara Denizi’nde kaza yapan gemilerden biri Şevketiye açıklarına demirletildi, su alan diğer geminin getirilmesi için çalışmalar sürüyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden biri Şevketiye açıklarına demirletilirken, kaza sonrası su almaya başlayan diğer geminin işlemleri sürüyor.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde, Ukrayna'da Çin’e seyir halinde olan 300 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli gemi, saat 06.00 sıralarında çarpıştı. Gemilerin, boğazdaki yoğun sis nedeniyle giriş yapmak üzere beklemek için demir bölgesine giderken çarpıştıkları bildirildi.
Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait; ‘Nazım TUR’, ‘Kurtarma 4’, ‘Kurtarma 15’ römorkörleri ile ‘KEGM9’ ve ‘Seren2’ botları sevk edildi.
Çarpışma sonrası Panama bayraklı ‘Benitamou’ isimli gemi iskele bordosundan, 4 numaralı ambar hizasından hasar aldı. Su almaya başlayan gemi, olay yerinde demirletildi.
Baş tarafından hasar alan172 metre boyundaki Barbados Adaları bayraklı ‘BC Vanessa’ isimli gemi ise, römorkörlerce yedeklenerek Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarındaki 7 No’lu demir bölgesine demirletildi.
Gemilerde sörvey ve dalgıçlar tarafından su altı kontrolü gerçekleştirilecek. Çanakkale Liman Başkanlığının, gelen raporlar doğrultusunda gemilerin seyriyle ilgili karar vereceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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