Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-10-25 09:15:43



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