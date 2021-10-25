Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 246 bin oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 246 bin 559 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,8'ini otomobil, yüzde 29,0'ını motosiklet, yüzde 12,3'ünü kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 70,7, minibüste yüzde 53,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 ve otobüste yüzde 18,2 artarken kamyonette yüzde 13,5, motosiklette yüzde 8,3, kamyonda yüzde 4,4 ve otomobilde yüzde 3,7 azaldı.

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