Gökçeada'da erken doğuma helikopterle tahliye

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gökçeada ilçesinde erken doğum riski bulunan bir kadın, Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle Çanakkale’de hastaneye yetiştirildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bütün feribot seferleri iptal edilmişti. Akşam saatlerinde erken doğum riski ile yoğun bakım ihtiyacı bulunan Öznur Kızılaslan (25), Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle alınarak Çanakkale’ye sevk edildi. Çanakkale’ye getirilen Kızılaslan, burada ambulansa alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.