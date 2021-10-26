Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu



Doğan ZELOVA/ GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün akşam H.T isimli kadının evinde arkadaşları ile eğlenen Metin Uçar (46), sabah saatlerinde ölü bulundu.

Gelibolu'nun Camikebir Mahallesi Şehit Özcan Akbal Sokak'ta, dün akşam Metin Uçar, H.T.'nin (53) evinde arkadaşları E.D. (42) isimli kadın ve T.A. (46) adlı erkek arkadaşı ile bir araya gelerek eğlendi. H.T., E.D. ve T.A. sabah kalktıklarında Metin Uçar'ı hareketsiz bir şekilde görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Metin Uçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, H.T., E.D. ve T.A. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Metin Uçar'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-10-26 17:59:55



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