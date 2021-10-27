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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale´de AVM çatısına GES kurulacak

DHA

Çanakkale´de AVM çatısına GES kurulacak


ÇANAKKALE, (DHA) Gayrimenkul yatırım şirketi Esas Gayrimenkul, 17 Burda AVM´nin çatısına "Yap İşlet" modeliyle Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracağını duyurdu. Kurulacak sistemin 22 bin metrekare alanda 3 MWp kurulu güce sahip olacağını söyleyen Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri Nevzat Yavan, "Türkiye´de ticari gayrimenkuller arasında bugüne kadar kurulmuş en büyük GES sistemi olacak" dedi.Şirket, projeyi 2022 yılı içerisinde Adana, Lüleburgaz ve Kocaeli´nde de hayata geçireceğini duyurdu. Kurulacak güneş enerjisi sistemlerinde üretilecek enerji, I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikalı olacak.Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Binanın mimari yapısı ve Çanakkale´deki güneş verimliliği dikkate alınarak hayata geçirilen proje kapsamında 17 Burda AVM´de kurulacak GES sistemiyle AVM´nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 30´u karşılanacak. Sistemin üreteceği enerji; aynı anda 856 evin tükettiği enerjiyi karşılamaya yetecek güçte olacak. Aynı zamanda 701 ton atığın geri dönüştürülmesine ve 1.025 ton kömürün yakılmasına eş değer yeşil enerji üretilecek. Üretilen enerjiyle toplam 2.051 ton karbonun doğaya salınımı engellenecek. 2022 yılı içerisinde 01 Burda, 39 Burda ve 41 Burda AVM´de de kurulacak GES sistemleriyle, rakamlar katlanarak artacak" denildi.SEKTÖRÜMÜZE İLHAM OLMAYI HEDEFLİYORUZ"Konuyla ilgili açıklama yapan Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri Nevzat Yavan, "Uzun vadede değer yaratan projeler geliştirme ve yönetme misyonuyla çalışan bir şirket olarak, bu proje bizim için büyük bir önem taşıyor. Çünkü biz bu projeyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken sektörümüze ilham olmayı da hedefliyoruz" dedi.Yavan, "Sürdürülebilir bir dünya için yapılması gereken çok şey var; bunların en önemlilerinden biri ise yeşil enerji üretimi... Biz de bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz. Çevre dostu bu sistemle; 2022 yılında Türkiye´deki ticari gayrimenkullerde kurulmuş en büyük ilk üç sistem 17 Burda, 41 Burda ve 39 Burda AVM´lerde olacak. Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.   DHA-Ekonomi Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-10-27 09:22:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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