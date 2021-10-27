Göç yolunda yorulan kızıl akbaba doğaya salındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında göç yolunda yorularak Marmara Denizi’ne inen kızıl akbaba, yapılan bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz günlerde balık avlanmak için Marmara Denizi’ne açılan balıkçılar, denizin ortasında gördükleri kızıl akbabayı kurtardı. Avrupa’dan Afrika’ya göç yolunda olduğu ve yorgun düştüğü belirlenen akbabaya yardım eden balıkçılar daha sonra yırtıcı kuşu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etmişlerdi.
Çanakkale DKMP’de muayene edilen, iç ve dış parazitleri yapılan kızıl akbaba dün sabah saatlerinde Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyünde doğaya salındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.