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Göç yolunda bitkin düşen kızıl akbaba, bakım sonrası doğaya bırakıldı

DHA

Göç yolunda bitkin düşen kızıl akbaba, bakım sonrası doğaya bırakıldı


Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE üzerinden geçerken bitkin düşüp, Gelibolu açıklarında denize inen kızıl akbaba, balıkçılar tarafından bulunmasının ardından götürüldüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde bakımı yapılıp, doğaya salındı.
Gelibolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 5 gün önce denize inmiş kızıl akbabayı bulup, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Müdürlük veteriner hekimi Meltem Dimişgi, yaptığı kontrollerde kızıl akbabanın kanat veya vücudunda herhangi bir yara olmadığını belirledi. Afrika ülkesi ya da Hindistan´a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, DKMP ekiplerince bakımının yapılmasının ardından merkeze bağlı Kayadere köyünde tekrar doğal ortamına bırakıldı.FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-10-27 14:01:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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