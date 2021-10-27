Göç yolunda bitkin düşen kızıl akbaba, bakım sonrası doğaya bırakıldı



Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE üzerinden geçerken bitkin düşüp, Gelibolu açıklarında denize inen kızıl akbaba, balıkçılar tarafından bulunmasının ardından götürüldüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde bakımı yapılıp, doğaya salındı.

Gelibolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 5 gün önce denize inmiş kızıl akbabayı bulup, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Müdürlük veteriner hekimi Meltem Dimişgi, yaptığı kontrollerde kızıl akbabanın kanat veya vücudunda herhangi bir yara olmadığını belirledi. Afrika ülkesi ya da Hindistan´a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, DKMP ekiplerince bakımının yapılmasının ardından merkeze bağlı Kayadere köyünde tekrar doğal ortamına bırakıldı.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-10-27 14:01:20



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