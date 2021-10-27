Çan’da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından motosiklet ve araç hırsızlığı suçundan aranan F. K. ve E. S. düzenlenen operasyon sonucunda yakalandılar. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.