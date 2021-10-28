Bağ evinde bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Bozcaada ilçesindeki bir bağ evinde sahte şarap üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlen operasyonda, satışa hazır halde bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-10-28 09:48:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.