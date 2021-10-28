Çanakkale´de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk konulmasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00´te başlayan törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Çanakkale Belediyesi´nin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-10-28 13:57:55



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