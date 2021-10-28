Çan’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Çan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Şehir Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkan Vekili Nursevim Türer tarafından çelenkler sunuldu. Tören, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

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