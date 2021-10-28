Tıp fakültesini kazanan Necati'nin öldüğü kazanın bilirkişi raporunda sürücü tam kusurlu



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Şahin'in (24), Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında kaza yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna sanık tarafı itiraz etti. Raporda sürücü Mehmet Ali Şahin'in asli ve tam kusurlu olduğu, Necati Kaan Şahin'in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Biga'da, 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü Mehmet Ali Şahin'in kullandığı 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Necati Kaan Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirtildi.

Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanan Mehmet Ali Şahin ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün 2'nci duruşma görüldü. Hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Şahin duruşmaya, SEGBİS ile bağlandı.

ALKOLLÜ, HIZ LİMİTİNİ AŞMIŞ VE TAKİP MESAFESİNE UYMAMIŞ

Duruşmada, sanık tarafı kaza yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Raporda sürücünün belirlenen hız limiti üzerinde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, önündeki aracı takip mesafesine uymamak kurallarını ihlal ettiği için tam ve asli kusurlu olduğu, vefat eden Necati Kaan Şahin'le ilgili olarak kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusuru olmadığı yer aldı. Dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu, dosya üzerinde inceleme sonucu rapor düzenleyecek. Mahkeme heyeti, sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledikten sonra duruşmayı 26 Kasım'a erteledi. Sanık Mehmet Ali Şahin'in ise tutuklu yargılanmasına devam edilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-10-28 16:39:13



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