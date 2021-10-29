Çanakkale'de 'Cumhuriyet' coşkusu

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.30'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı´nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı.

Yürüyüş, Truva atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-10-29 20:49:00



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