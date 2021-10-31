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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

DHA

Kazdağları sonbaharda bir başka güzel


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)KAZDAĞLARI, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, bol oksijeni, pınarları ve mitolojik geçmişiyle doğaseverlere her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.
Sonbahar mevsimiyle bugünlerde rengarenk görünüme kavuşan 1774 metre yüksekliğindeki Kazdağları, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri ve ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle `Bin pınarlı dağ´ olarak da anılıyor. Güneyi Balıkesir´in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale´nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle de dikkat çekiyor. Sonbahar mevsiminin güzelliklerini tablo gibi ziyaretçilerine sunan Kazdağları'nda, ormanların yeşilinin bir bölümü kızıla boyanmış durumda.
KAMP, PİKNİK, YÜRÜYÜŞ
Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi alanlar, kestane ağaçlarının kırmızı, kayın ağaçlarının sarı, çam ağaçlarının yeşil, yabani kavak ağaçlarının açık sarı, meşe ağaçlarının ise kahverengi yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü ilgi çekiyor. Rengarenk ormanlarda kamp, piknik ve yürüyüş yapan, stresli ortamlardan uzaklaşıp huzur bulan doğaseverlerden İlker Toker de ailesiyle gezdiği Kazdağları'nda, kestane ve mantar topladı.
Arkadaş grubuyla birlikte hafta sonunu Kazdağları´da kamp yaparak geçiren avukat Mehmet Mert Sezgen, "Tam fotoğraf çekilecek zamanı, Kazdağları´nın. Photoshopa ihtiyaç duymadan çekebileceğiniz bütün fotoğraf kareleri burada mevcut. Yiyeceğimizi, içeceğimizi alıp geldik. İş hayatındayken, şehir hayatındayken devamlı telefon çalıyor ve kulak çınlaması var. Sürekli biri boynuna kelepçe takmış gibi telefonuna bakıyorsun her ses duyduğunda. Burada telefon çekmiyor. En güzel yanlarından biri de bu. Hiçbir ses yok. Sadece su sesi var. O sessizliğin içinde insan daha çok kendini buluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-10-31 15:32:23

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