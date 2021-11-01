ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen ABD Donanması´na ait LCC-20 borda numaralı `USS Mount Whitney´ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.

Ege Denizi´nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı´na giriş yapan LCC-20 borda numaralı `USS Mount Whitney´ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 09.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilikbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu´nu döndükten sonra Marmara Denizi´ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-11-01 09:51:54



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