ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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ABD Donanması'na ait LCC20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.10’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan LCC20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu’nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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