Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarını karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale ve Lapseki ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 220 kilo bakır tel, 100 metre haberleşme kablosu, 17 kilo haberleşme kablosuna ait alüminyum folyo ve 9 metre elektrik kablosu ele geçirdi.
Son bir yıl içerisinde 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-11-01 17:32:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.