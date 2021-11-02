Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. GeliboluLapseki hattındaki feribot seferleri de durduruldu.
Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 01.00 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Gemiler ise, boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde bekletiliyor. Çanakkale Boğazı'nda ise, GeliboluLapseki hattında feribot seferleri de saat 07.30 sıralarında sis nedeniyle durduruldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-11-02 08:32:03
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