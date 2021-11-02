Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı Feribot seferleri askıya alındı

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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle sabaha karşı transit gemi geçişlerine kapatıldı. GeliboluLapseki hattında çalışan feribotlar da geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale’de sabaha karşı etkili olan sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı, görüş mesafenin düşmesi nedeniyle 01.10 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden boğaza girecek olan gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan, Gelibolu Lapseki hattında çalışan feribot seferleri de geçici olarak askıya alındı.

Yoğun sisin kalkmasıyla birlikte boğazın yeniden gemi trafiğine açılması bekleniyor.

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