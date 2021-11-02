Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli (2)

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SİSLE BİRLİKTE KAYBOLDU
Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerinin ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferlerinin durmasına neden olan yoğun siste, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de kayboldu. 318 metre yüksekliğe sahip köprünün kuleleriyle ana halatları ancak 400 metre yukarıdan dronla görüntülenebildi.
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-11-02 10:39:59
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