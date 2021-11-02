Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli (3)

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LAPSEKİ-GELİBOLU FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle saat 07.30'da durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, sisin etkisini kaybetmeye başlamasıyla saat 11.00 itibarıyla yeniden başladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-02 11:43:21



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