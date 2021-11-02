Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki lodos fırtına beklentisi nedeniyle KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “02.11.2021 Salı (bugün) KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00'de, Kabatepe'den ise saat 19.00'da yapılması planlanan tarifeli seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.