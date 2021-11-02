Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli (4)

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BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale Boğazı saat 01.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yaklaşık 12 saat sonra saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı sisin etkisini, kaybetmesiyle birlikte transit gemi geçişlerine açıldı.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-02 13:45:42



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