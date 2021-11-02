Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine lodos engeli

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım, akşam saatlerinde Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00 seferi iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-02 14:42:07



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