Çanakkale Savaşları’ndaki Osmanlı üniformaları sergisi açıldı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yer alan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde, ‘1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları Sergisi’ açıldı.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde yer alan sergiye; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başlayan etkinlikte konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk askerinin giymiş olduğu üniformaların sergilenmesi için bir sergi açtık. O dönemde kullanılan paşa, yüzbaşı, binbaşı ve bütün subay üniformaları sergileniyor. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün o destanı yazan komutanlarımızı, erlerimizi, Mehmetçiğimizi hep hatırlamak ve onların hatıralarını diri tutmak istiyoruz. Çünkü onlar buraya ya şehit ya gazi olmak için geldiler. Canlarını ortaya koydular. Bu toprakların vatan yapılmasında, bu bayrağın semalarda dalgalanmasında ve ezanımızın sema yükselmesinde üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar. Bizler de onların torunları olarak Tarihi Alan Başkanlığı olarak da onların hatıralarını ve bilinirliklerini gelecek Türk evlatlarına aktaracağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında Osmanlı ordusunda görevli askerlerin giydiği üniformaların yer aldığı sergi gezildi.

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