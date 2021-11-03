ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Marmara'ya çıktı

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ABD donanmasına ait TAO189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan çıkarak, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 206 metre boyundaki TAO189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

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