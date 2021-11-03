Çanakkale Boğazı'nda yoğun 'sis' deniz ulaşımını durdurdu



Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Çanakkale Boğazı´nda akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 22.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de Boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan, ÇanakkaleEcabat, Çanakkale- Kilitbahir ve LapsekiGelibolu arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2021-11-03 23:32:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.