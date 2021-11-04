Çanakkale’de sis nedeniyle göz gözü görmüyor Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de akşam saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle hem deniz hem de kara trafiğinde zor anlar yaşandı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan, kara yolundaki diğer taşıt sürücüleri de yoğun sis tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ayrıca, Çanakkale boğazı ve adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’de iki yaka arasındaki feribot seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “GeliboluLapseki hattı ile ÇanakkaleEceabat, ÇanakkaleKilitbahir hatlarımızda, yoğun sis nedeniyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.