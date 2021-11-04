Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapalı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine dün saat 22.00'den beri kapalı. Aynı şekilde Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de yapılamıyor.
Çanakkale Boğazı´nda dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 22.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve LapsekiGelibolu arasındaki feribot seferleri de durduruldu.
Sis sabaha kadar etkisini dürdürdü. Bu sabah Çanakkale önlerinde sis etkisini azaltınca Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, saat 08.00'den itibaren yeniden başladı. Sabaha kadar sefer yapılamadığı için Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluştu. Yeniden başlayan feribot seferleri saatsiz olarak yapılıyor.
Lapseki-Gelibolu arasındakif feribot seferleri ise yapılamıyor. Çanakkale Boğazı'nın da kapalı olması nedeniyle gemiler, boğazın Ege ve Marmara Denizi girişindeki demir yerlerinde bekletiliyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ
2021-11-04 10:00:57
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