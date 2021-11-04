Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapalı (2)

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16 SAAT SONRA YENİDEN AÇILDI

Yoğun sis nedeniyle dün saat 22.00'de çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, 16 saat sonra, saat 14.00'te yeniden açıldı. Ege ve Marmara Denizi girişinde demirde bekleyen gemiler de planlama doğrultusunda Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı. Ayrıca Lapseki-Gelibolu arasındaki feribotlar da sisin etkisini kaybetmesiyle yeniden seferlere başladı.

Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımı tamamıyla normale döndü.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-11-04 15:01:31



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