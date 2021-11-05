Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

KİLİTBAHİR VE ECEABAT SEFERLERİ BAŞLADI
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, saat 08.50 itibariyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, saat 11.50 itibariyle tekrar başladı. Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yoğun sis nedeniyle saat 11.50 itibariyle bu kez de Lapseki-Gelibolu feribot seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Çanakkale Boğazı ise, saat 07.30'dan bu yana yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapalı.Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ
2021-11-05 12:24:35
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