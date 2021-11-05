Gelibolu- Lapseki feribot hattına sis engeli

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Çanakkale’de sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle GeliboluLapseki feribot seferleri askıya alındı.

Çanakkale’de saat 07.30'da çöken yoğun sis tabakası nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğaz ve adalar hattında feribotla insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., çöken yoğun sis tabakası nedeniyle ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hatlarını askıya aldığını duyurmuştu. Bu hatlarda feribot seferleri normale dönerken, LapsekiGelibolu hattında devam eden yoğun sis tabakası nedeniyle seferler geçici süreyle durduruldu.

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