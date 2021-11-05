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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (3)

DHA

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (3)


BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Yoğun sis nedeniyle saat 07.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 15.15'te yeniden açıldı. Ege ve Marmara Denizi girişinde demirli bekleyen gemiler de planlama doğrultusunda Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımı normale döndü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-11-05 16:11:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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