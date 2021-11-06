Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 01.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde bekliyor.

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