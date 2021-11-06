Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı (2)

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YENİDEN AÇILDI

Yoğun sis nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 13.45'te yeniden açıldı. Ege ve Marmara Denizi girişinde demirli bekleyen gemiler de planlama doğrultusunda Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-06 14:07:05



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