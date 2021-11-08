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AK Parti’li İskenderoğlu: “Çanakkale ruhunu hayatımızın her alanında yaşamalıyız”

İHA

AK Parti’li İskenderoğlu: “Çanakkale ruhunu hayatımızın her alanında yaşamalıyız”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gençlik Kampına katılmak için Diyarbakır Gençlik Merkezinden Çanakkale’ye gelen 40 kız öğrenciyle bir araya geldi. Gençlere Çanakkale’yi anlayarak gezmelerini tavsiye eden İskenderoğlu, “Çanakkale’de sergilenen o birlik ve beraberlik ruhunu hayatımızın her alanına yayabilirsek, millet olarak üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur” dedi.
Diyarbakır Gençlik Merkezinden Gençlik kampı için Çanakkale’ye gelen 40 öğrenci, Çanakkale şehitlikleri ve Troya Müzesi’ni ziyaret etti. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da, Çanakkale’yi ziyaret eden gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden İskenderoğlu, “Ben Diyarbakır’ı çok seviyorum. Şimdi sizi görünce, tekrar o günleri özledim. En yakın zamanda yeniden ziyaret etmek isterim. Memleketimizin her köşesi ayrı bir güzel. Ama Çanakkale’mizin bambaşka anlamları var. İşte gezerken şehitliklerimizde, memleketinizden şehitlerimizi görmüşsünüzdür. Ülkemizin her köşesinden şehitlerimiz burada koyun koyuna yatıyor. Onlar, bir hedef uğruna birlik oldular, düşmana geçit vermediler. İşte bu ruhu, biz günümüzde de hayatımızın her alanına yansıtabilirsek, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Diyarbakır oldukça modern bir şehir. Gelirken diğer şehirlerimizi gördünüz, gezerken Çanakkale’mizi, boğaz köprümüzü, şehitlikleri, Troya Müzesi’ni gördünüz. Hem şehrinizde, hem gezdiğiniz şehirlerde gençliğimize yapılan yatırımları gördünüz. Bunlar çok kıymetli tesisler. Sizler, gelecek için çok çalışmalısınız. Sizin bu çalışmalarınızda kolaylık sağlamak için bizler de elimizden geleni yapıyoruz” dedi. İskenderoğlu’nu ilgiyle dinleyen gençler, sohbetin ardından bol bol fotoğraf çektirdi.
Milletvekili İskenderoğlu, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal’la birlikte Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim alan öğrencileri de ziyaret etti. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Kalkan ve Gençlik Merkezi görevlileri, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, kendi hayal güçleriyle tasarlayarak kodladıkları robot projelerini, İskenderoğlu’na tanıttı.
Her projeyi ilgiyle izleyen İskenderoğlu, “İmkan verilince, gençlerimizin neler yapabildiğini bir kez daha gördük. Renkleri tanıyan, yapay zekayla hareket edebilen, çizgileri takip edebilen yazılım projelerini bize tanıtırken, gözlerinde gördüğümüz ‘başarmış olmanın sevinci’ her şeye değer. Gençlerimizin bu mutluluğunu görünce, bu tarz yatırımların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesinin ilk basamağı sayabileceğimiz bu merkezimizde yetişen gençler, inşallah Milli teknolojimizi çok daha ileriye taşıyacaklar. Gençlerimizle bir kez daha gurur duyduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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