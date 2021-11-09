Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 20 gün içinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. 129 şüpheli için gözaltı işlemi başlatıldı, 116 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 275 gram bonzai, 100 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 80 sentetik ecza, 7 tabanca, 5 tüfek, 204 mermi, 11 fişek ve 3 bin 220 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 116 şüpheliden 73´ü serbest bırakıldı, 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 31'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Bu arada, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 6 şüpheli de yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-11-09 10:07:30



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