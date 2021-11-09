Çanakkale’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 bin 505 litre sahte alkol, 1 adet damıtma düzeneği, 448 gram kubar esrar, 115 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 5 gr kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca mühimmatı, 2 adet cep telefonu, 2 bin 282 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.