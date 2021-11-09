ÇOMÜ’lü akademisyenler, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyeleri, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girmeye hak kazandı.

Türkiye çalışmalarını yürüten bin 150 bilim insanının yer aldığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi, Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde çeşitli bilimsel kriterler dikkate alınarak Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Sıralama, ‘kariyer boyu etki’ ve ‘yıllık etki’ olarak iki kategoride listelendi.

Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, hindeks, hmindeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, ‘yıllık etki’ kategorisinde toplam 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildi. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den bin 150 bilim insanı dahil olurken, ÇOMÜ’den kariyer boyu etkiden 3, yıllık etkiden ise 6 isim yer aldı.

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