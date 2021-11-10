Çan’da 09.05'te hayat durdu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde Çan'da hayat durdu.

İlçe merkezinde Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve siyasi partilerin Atatürk Anıtına çelenk sunma törenin ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte İstiklal Marşı okundu. Ardından vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Çan’da adeta hayat dururken bir vatandaş İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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