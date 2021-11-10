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1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, 'proje finansmanı´nda yılın en başarılı projesi seçildi

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, 'proje finansmanı´nda yılın en başarılı projesi seçildi


ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, International Road Federation (IRF) tarafından 8 Kasım 2021 akşamı Dubai'de düzenlenen ödül töreninde, 'Proje Finansmanı' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4,5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'nı da alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinçle yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı, artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.
1948 yılında kurulan ve uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ABD, Washington DC merkezli, International Road Federation (IRF) tarafından 69 Kasım 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai´de düzenlenen 18'inci Dünya Kongresi kapsamında IRF Global Road Achievement ödülleri sahiplerini buldu. 18 Mart 2022´de hizmete girecek ve dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü içinde barındıracak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, IRF tarafından 'Proje Finansmanı' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Finansman yapısıyla dünyada takdir kazanmaya devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, daha önce 11 finans ödülü kazanmıştı.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi ödülünü almak üzere, Türkiye Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdülkadir Uraloğlu, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Atilay Yılmaz, KGM İşletmeler Dairesi Başkanı Ahmet Gülşen, KGM Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, ÇOK A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ÇOK A.Ş. CFO´su Murat Sarıkaya ile beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ödül töreninde hazır bulundu.
'GURUR DUYUYORUZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye´den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore´den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, çoklu finansman yapısıyla dünyadaki sayılı projeler arasında yer alıyor. Projenin finansmanının bir yıl gibi kısa zamanda sağlandığına, kaynak çeşitliliği ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisiyle kısa sürede önemli başarıya imza atıldığına değinen Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Arıoğlu, "Projemiz IRF tarafından verilen bu ödülle beraber dünyanın saygın kurumları tarafından 12 ayrı finansman ödülüne layık görüldü. Önemli bir başarıya imza attık, bundan gurur duyuyoruz" dedi.
Proje ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız ise yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan proje için 3 milyar eurodan fazla yatırım yapıldığını ve projenin finansmanı için 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlandığını belirtti. Bacaksız, 2018 Mart ayında sağlanan kredinin yüzde 70'lik kısmının 19 yabancı banka ve finans kuruluşundan, yüzde 30'luk kısmının ise Türk bankaları tarafından temin edildiğine dikkat çekti.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, IRF tarafından verilen ödülle beraber aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal´in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 12 global finans ödülünün sahibi oldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-11-10 12:04:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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