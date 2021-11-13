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Çanakkale’de korkunç cinayet Karı koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

İHA

Çanakkale’de korkunç cinayet Karı koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Çanakkale’de sabaha karşı bir pizzacıda çalışan kişi, üst katında oturan çiftin evine giderek ikisini de bıçakla öldürdü.
Olay, gece yarısı 02.30 sıralarında sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı’nın 4'üncü katında meydana geldi. Evlerinde oturan Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60)’in kapısını çalan zemin kattaki pizzacı Turgut Y., ikisini de defalarca bıçaklayarak öldürdü. Birkaç saat evde kalan ve daha sonra 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Turgut Y.’nin ifadesi üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yapılan çalışmaların ardından cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
Nilgün Akman Sümer’in, 1989 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay’ın baldızı olduğu belirtildi.
Turgut Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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