Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz sandıkta sormakla kalmayıp, onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Taktiğiniz, kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa, o yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın. Siyaset, ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir” dedi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 770 milyonluk 35 yatırımın hizmete alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkleri Boğaz’dan atma emellerinin hala bitmediğine dikkat çekerek, “Osmanlının son dönemi ve cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız her hadise, karşımızdakilerin maskelerini tekrar tekrar yırtar mahiyete de sahiptir Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı, durmayacak da görünüyor. Biraz sonra gideceğimiz Troya’nın sembolü olduğu binlerce yıllık mücadele hala bitmedi. 700 yıla yaklaşan varlığımızı hazmedemeyenlerin bizi boğazın her iki yakasından atma emelleri hâlâ bitmedi. Bir asır önce tüm güçleriyle Çanakkale’ye dayananların içlerindeki heves hala sönmedi. Anadolu’nun 1000 yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize koyu kinleri dinmedi. Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiri. Bu ülke ve bu millete pranga vuracaklarını sananları, kendilerini en güçlü hissettikleri zamanda ve yerde zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş’un Seddülbahir’i işgal etmek üzere gelen düşman karşısında gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş silahıyla, küreğiyle, yerde bulduğu taşla, velhasıl eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş, ağır zayiatlar verdirip geri çekilmeye mecbur bırakmıştır. Savaş bittikten sonra kendisine teklif edilen maddi yardımları, ben para için değil vatanım için savaştım diyerek reddetmiştir. Bu asaletiyle de tarihe de ismini yazdırmıştır” dedi.



“Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok. Bunlar devlet yönetmekten de bihaber”

“Mehmet Çavuş’un, Yahya Çavuş’un ve diğer Çanakkale kahramanlarının ahfâdı olan milletimiz, 15 Temmuz’da tankları, uçakları, ateş kusan namluları çıplak eliyle karşı koyarak istiklaline sahip çıkmıştır” diyen Erdoğan, “Sınır ötesinde destan yazan askerlerimizin kahramanlık hikayeleri nesilden nesle aktarılacaktır. Ülkemizi eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, sanayide, tarımda, enerjide velhasıl her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken şanlı tarihimizden şanlı kahramanlarımızdan güç alıyoruz. Tek gayemiz alın terleriyle sulayarak, kanlarıyla yoğurup bize bu toprakları vatan haline getiren ecdada layık olabilmektir. Toprakları vatan için attıkları adımla kanlarıyla sulayarak vatan hâline getirdiler. Çünkü bir toprağın, bir arazinin vatan olması, kanlarla onun sulanmasıdır. Onunla yoğrulmasıdır. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma mücadelesini verirken sadece Allah’ın yardımına ve milletimizin desteğine güvendik. Biz size güveniyoruz. Milletimizin değerlerine savaş açan vesayetçiler, darbeciler ve terör örgütlerini kullanarak sınırlarımıza dayanan güçlerle ve içimizdeki gafillerle mücadelemizi hep bu anlayışla yürüttük. Kardeşlerim biz sizi Allah için seviyoruz. Ana muhalefet, yavru muhalefet ne diyorlar? Bize Kanal İstanbul’u yaptırmayacaklarmış. Ne diyorlar? Sakın ha, Kanal İstanbul için gelmeyin. Bunu büyükelçilere de söylüyorlar. Ya, siz ne kadar zavallısınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok. Bunlar devlet yönetmekten de bihaber. Devlet yönetiminde süreklilik esastır. Dün CHP vardı, arkasından başkaları geldi. Onlar aynı şeyi söylemedi mi? Yine bir şey yapmamışlardı. Onların bırakıp gittiği yerden onlar devam etti. Biz geldik, bunlar gibi yapmadık. Tam aksine devraldığımız yerden, hamdolsun ülkemizi süratle kalkındırmanın gayreti içerisine girdik” şeklinde konuştu.



“Dik durmaya devam edeceğiz”

“Dik durmaya devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2001’den itibaren aldığımız Türkiye’yi 19 senede nerelere getirdik. Şimdi inşallah 2022’nin 18 Martına ulaşmadan Çanakkale Köprüsünü açacağız. Bugün son tabliyenin vidalarını sıktık. Biz buyuz. Bay Kemal, senin bu işlere kudretin yetmez. Senden bir şey de olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Ama bizim bu millete olan aşkımız, hizmet anlayışımızı körüklüyor. Düşünün şu ânda öyle zamanlar oldu ki, hava dalgalı, karşıdan karşıya geçmek adeta mümkün değil. Bazen feribotlar çalışmaz, ama şimdi 6 dakikada bu köprüden karşıdan karşıya geçeceğiz. Modern olmak budur. Medeni olmak budur. Lafla olmuyor bu. İşte biz şimdi bu adımı attık. Eyvallah, ama utanmadan, sıkılmadan da bu köprüyü kullanırlar. Kullansınlar. Zaten biz, bize hakaret edene de, etmeyene de bu hizmetleri veriyoruz. Sebep? Çünkü güzel bir kelam; at denize, balık bilmezse, Halık bilir. Türkiye’nin yeni yatırımlarla, yeni projelerle, yeni eser ve hizmetlerle büyümesini, gelişmesini, yabancıların istememesini elbette anlarız. Milletimizin bu topraklardaki varlığına tahammül edemeyenlerin büyük, güçlü Türkiye hedefinin karşısında olması gayet normaldir. Bu ülkenin havasını soluyan, ekmeğini yiyip suyunu içenlerin böyle davranmasını kabullenemeyiz. İnşallah bunların da vidalarını sizinle beraber sıkacağız. 2023’te sıkacağız cumhur ittifakı olarak. Buna hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Cumhur ittifakı olarak bütün kapıları çalmaya hazır mıyız?” dedi.



“İkide bir erken seçim diyorlar, yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erken seçim, erken seçim ikide bir söylüyorlar. Sizden bir şey olmaz. Siz ne zamandan beri erken seçim diyorsunuz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız, ona devam edin. Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan bu köprünün yapılmasından gurur duymamak mümkün olabilir mi? Boğaza inşa ettiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi, ülkemizin dört yanına gerdanlık gibi dizdiğimiz diğer köprülerimiz, Marmaray, Avrasya tünelimiz gibi. Denizin altından Marmaray’ı, Avrasya tünelini biz geçirmedik mi? Biz iş yapıyoruz iş. Bizim icraatımızın ulaştığı yere bunların hayâlleri ulaşamaz. Hastanelerimiz, üniversitelerimiz, şehir hastanelerini akılları almıyor. Çanakkale Köprüsünü içi kan ağlayarak izleyenler var. Bu köprünün inşasını engelleyemediklerini görünce, içlerindeki tüm kini ve nefreti nereye yönlendirdiler. Kanal İstanbul projesine yönlendirdiler. Üstelik sadece prensipte projeye karşı çıkmakta kalmıyorlar. Yerli yabancı bütün yatırımcıları tehdit ederek, ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş şekilde çare içindeler. Bunların tüm geçmişleri, aynı rezilliklerle doludur. Türkiye’nin herhangi bir yerinde büyük yatırım gündeme gelmişse karşı çıktılar. Ülkemizde bu CHP, bu İP, bunlar HDP, hep birlikte terör örgütü PKK yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Biz bu vatanı sevenlerle, bu milleti sevenlerle beraberiz. Yolumuza da böyle devam edeceğiz”.





“Ülkemizde demokrasiyi geliştirme, hak ve özgürlükleri artırma konusunda hangi adım atıldıysa bunlar karşı çıktılar”

“Ülkemizde demokrasiyi geliştirme, hak ve özgürlükleri artırma konusunda hangi adım atıldıysa bunlar karşı çıktılar” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Dün CHP’lilerin yaptığı meşhur Yassıada vardı ya, orada bunlar merhum Adnan Menderes’in idam kararını vermediler mi? Fatin Rüştü Zorlu’nun idam kararını vermediler mi? Hasan Polatkan’ın idam kararını vermediler mi? İşte o adayı biz tamamıyla aldık, orayı demokrasi ve özgürlükler adası yaptık. Dün de orada ilk defa uluslararası bir toplantıyı düzenledik. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve hepsiyle birlikte, bir yeni üyemiz daha, o da Macaristan. Yedili toplantı yaptık. İnşallah bundan sonra da toplanacağız. Sizi özellikle demokrasi ve özgürlükler adasını ziyaret etmeye davet ediyorum. Muhakkak gelin, görün. Hayran olacaksınız, seveceksiniz. Sınırlarımızın güvenliğini arttırmak, sınır ötesi tehditleri engellemek, hangi harekât yapılmışsa bunların hepsine karşı çıktılar. Hangi mücadeleye girişilmişse bunlar hepsine karşı çıktılar. Dünyada kendi ülkesindeki yatırımları engellemek için kendini böyle rezil, zelil, aşağılık duruma düşüren başka muhalefet örneği yoktur. Dün FETÖ’cü hainlerin MİT kumpası ile ülkemizi düşürmeye çalıştıkları durumla, bugün yatırımlarımıza verilmek istenen zarar aynı sinsi senaryonun farklı sahneleridir. Çanakkale’den meydan okuyorum. Bu mankurtlar da, onların iplerini ellerinde tutanlar da, ne yaparlarsa yapsınlar, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşâsına engel olamayacaklar. Nasıl yüzlerce projeyi kazandırdıysak, Allah’ın izniyle 1915 Çanakkale Köprüsünü tamamlayacağız. Karadeniz’deki doğalgazı milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah doğalgaz çıktığı ândan itibaren vatandaşımızın menfaatini gözeteceğiz. Akdeniz ve Ege’deki çıkarları sonuna kadar koruyacağız. Kanal İstanbul’u inşa edeceğiz. Güvenlik hatlarını birleştireceğiz. Bölgemizdeki ve dünyadaki mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki tuzakları bozarak dünyanın ilk 10 ekonomisine gireceğiz. Savunma sanayiinin her alanında dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Varsın Türkiye düşmanları hasetlerinden çatlasın. Varsın Türkiye düşmanlarıyla kol kola girenler esip gürlesin. Varsın sözde Atatürkçü, sözde milliyetçi mankurtlar düştükleri çukurda debelenip dursun. Biz hedeflere ulaşmak ve milletimizi devletimizi güçlendirmek için her alanda çalışacağız” dedi.



“O yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın”

Siyasetin milletin hayrına proje üretmek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda şehitlerimize saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere meclise gönderdik. Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz sandıkta sormakla kalmayıp, onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Ortada ya pazarlık var, ya gaflet sınırlarını aşan vahim bir durum var. Muhalefet adı altında ülkesine ve değerlerine saldıranlara söylüyorum ki, taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa, o yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikâyetle kesmek değildir. Siyaset ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir. Eser ve hizmet inşa edebilmektir. Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürlerle, hakaret edenlerle, terör örgütünün takdir ve davetine mazhar olanların sesi çıkmıyorsa, ortada kirli pazarlık ve gaflet sınırını aşan vahim sorun vardır. Bu bir bayan olursa, bir bacı olursa, düşünün, ya sen bir partinin lideri olarak bayansın bayan. Mecliste o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu, nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın? Bir kadın olarak bir bayan olarak bunu nasıl söylersin? Tek dertleri var. Türkiye’deki muhalefeti destekleyerek, Tayyip Erdoğan’dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyorlar. Suriye’de, Türkiye sınırları boyunca, terör koridoru kuracağız diye tamamlanıyor. Bunu söyleyenler sadece lafla kalmıyor. Terör örgütünü on binlerce ağır silahla, araçla, gereçle, cephane ile donatıyor. 10 binlerce teröristi eğitiyor. Suriye’de eğitilen silahlarla sınır şehirlerimize askerlerimize saldırıyorlar. Bugün bölgemizde Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda, attığı her hayırlı adımın karşısında, aynı dış ve iç kirli ittifakı duruyor. Bu gerçekler ortadayken CHP’nin başındaki zat ikide bir çıkıp, ne işimiz var Suriye’de diyebiliyor. Partisine tezkereye, hayır oyu verdiriyorsa, bizim de çıkıp siz kimin adına konuşuyor, hareket ediyorsunuz diye sorma hakkımız olur. Gazi Mustafa Kemal’in Libya’daki, Suriye’deki, doğu şehirlerimizdeki, Balkanlar’daki izlerini unutturmaya çalışıp, bugün aynı mücadeleyi sürdürenlerden cumhuriyetçi olmaz, Atatürkçü olmaz. Ey Gazi Mustafa Kemal! Senin Trablus cephesinde ne işin var diyebilir misin? Misakı millî için, ne işiniz var Misakı Milli’de diyebilir misin? Bunlar kasetle geldi. Türkiye 2023 imtihanını başarıyla verdiğinde Allah’ın izniyle önünde duracak hiçbir güç kalmayacaktır” şeklinde konuştu.



“İnşallah Çanakkale’nin aydınlık geleceğine yeni bir kapı aralıyoruz”

Toplu açılışı yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bölgemizin ve ülkemizin bu güzel beldesini şehrini her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için, devletimizin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Özel sektörümüzün bu bölgede yaptığı yatırımları destekliyoruz. Bugün il genelinde tamamladığımız eser ve hizmetlerin resmî açılışlarını yaparak inşallah Çanakkale’nin aydınlık geleceğine yeni bir kapı aralıyoruz. Açılışını yapacağımız eserler arasında eğitimde Ayvacık Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayramiç İmam Hatip Lisesi Yurt Ve Spor Salonu ile üniversitemizin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Merkezi, Kız Öğrenci Yurdu ve Biga Meslek Yüksek Okulu da bulunuyor. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta Çan Devlet Hastanesini, Gökçeada ve Ezine ilçeleriyle Esenler ve Cevatpaşa mahallelerindeki aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün resmen hizmete açıyoruz. Şehrimizin sembollerinden biri hâline gelen 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesinin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 124 milyon liralık yatırımla kazandırdığımız 2 adet 90 tonluk römorkör ile 3 kılavuz hizmet botunu resmen hizmete veriyoruz. Enerjide şehrimizin pek çok yerine daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak altyapı yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla inşası tamamlanan 239 afet konutu ile altyapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. EzineBayramiç yolunun, Çan Pazar Köprüsünün, Ezine Kültür Merkezinin Biga Ticaret Borsasının, Gümüşçay Fatin Rüştü Zorlu Stadının çeşitli restorasyon çalışmaları, Yenice doğalgaz hattını hizmete açıyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binalarıyla tamamlanan diğer eserlerin açılışlarını yapıyoruz. Toplam 777 milyon liralık yatırım bedeli olan 35 adet yatırım projesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay birer konuşma yaptı.

