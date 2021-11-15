ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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ABD donanmasının amiral gemisi 'USS Mount Whitney', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 15.45’te Çanakkale Boğazı'na giren ABD donanmasının 6. filosunun amiral gemisi LCC 20 borda numaralı 'USS Mount Whitney', boğazın manevrasının en güç noktası olarak bilinen Nara Burnu’nu dönükten sonra 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi’ni geçen 189 metre uzunluğundaki savaş gemisi, Akdeniz’e inmek üzere Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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