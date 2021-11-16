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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Belediyesi’nden gazilere Kıbrıs gezisi

İHA

Biga Belediyesi’nden gazilere Kıbrıs gezisi

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yılı dolayısıyla Biga’dan Kıbrıs’a gezi düzenledi. Çanakkale Muharip Gaziler Derneği ve Biga Muharip Gaziler Derneği Gazileri için düzenlenen program “Yıllar Sonra Yavru Vatan” sosyal sorumluluk projesiyle gerçekleşirken 28 Gazi bir hafta Kıbrıs’ı gezdi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner’in eşlik ettiği gaziler, Lefkoşa, Boğazköy, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde ziyaret ve gezilerde bulunurken, 15 Kasım Pazartesi günü ise KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla Başkent Lefkoşa’da düzenlenen törene katıldı.
Kıbrıs gezisi boyunca Dr. Fazıl Küçük Anıtı, Rauf Denktaş Anıtı, Lefkoşa Barbarlık Müzesi, Kıbrıs Gaziler Derneği, Boğaz Şehitliği, Girne Kalesi, Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği, Mavi Köşk, Cengiz Topel Anıtı ve Maraş Bölgesi gibi yerleri ziyaret eden, Bigalı Gaziler, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Gazilerin mutluluğunu paylaştıklarını, Kıbrıs Türkleriyle Kıbrıs’ın 38. yıldönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gezi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutlama etkinliklerinde Biga’mızdaki 28 Gazilerimizle birlikte Kıbrıstayız. Tarihi ve kültürel değerlere verdiğimiz önemle Gazilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin ve ahde vefada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllar Sonra Yavru Vatan sosyal sorumluluk projemizle Gazilerimizi 47 yıl önce canla başla mücadele ettikleri topraklara götürdük. Gazilerimize vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koydukları adada vefa borcumuzu ödemeyi, yaklaşık yarım asır sonra gazi oldukları toprakları görmelerini hedefledik. Çok şükür bu çalışmayı başararak KKTC’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yılında gazilerimiz karış karış Kıbrıs’ı gezdi. Gazilerimiz şehit olan arkadaşlarının ruhuna hem bir Fatiha okudu hem de anılarını tazeledi. Programımızın son günü ise Lefkoşa’daki törenlere katıldık. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelme fırsatı bulduk. KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele eden başta KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum.”

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