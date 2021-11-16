Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-11-16 16:32:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.